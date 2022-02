Bundesstraße 264 : Unfallflucht nach Fahrt ohne Führerschein

Ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis baute am Morgen einen Unfall auf der B264 (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Ouchner

Düren Ein junger Mann fährt auf der Bundesstraße 264 am frühen Mittwochmorgen zwischen Düren und Langerwehe in eine Leitplanke und flüchtet anschließend zu Fuß – aus Angst, dass eine von ihm begangene Straftat auffliegt.

Gegen 06.20 Uhr meldeten mehrere Autofahrer ein nach einem Unfall beschädigtes Auto auf der Bundesstraße 264 aus Langerwehe kommend in Richtung Düren. Kurz vor der Behelfsbrücke am Ortseingang von Düren geriet der Fahrer zuvor aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke, teilt die Polizei mit.