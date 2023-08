Beim Nibirii-Festival : Alkoholisierter Shuttle-Fahrer verursacht Unfall

Das Nibirii steigt an diesem Wochenende am Dürener Badesee. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Ein Shuttle-Bus fährt beim Nibirii gegen ein geparktes Auto. Verletzt wird niemand, aber beim Fahrer stellen die Polizeikräfte Alkoholgeruch fest.

Ein im Rahmen des Nibirii-Festivals als Shuttle-Fahrer eingesetzter Mann musste am Freitagabend zur Blutentnahme, nachdem er zuvor an einem Unfall beteiligt war.

Gegen 19.20 Uhr fuhr der im Oberbergischen Kreis wohnhafte 62-Jährige einige Akteure der Musikveranstaltung am Badesee zur Location. Allerdings geriet er in der Nähe des Veranstaltungsortes, auf dem Mirweilerweg, beim Rangieren mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto, wobei Sachschaden entstand. Nachdem er die Fahrgäste zu ihrem Ziel gebracht hatte, meldete er den Vorfall der Polizei. Die Beamten trafen den 62-Jährigen dann jedoch nicht unmittelbar an der Unfallstelle an, sondern beim Fahren auf der Dr.-Christian-Seybold-Straße an.