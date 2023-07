Täter flüchtet in Richtung „Am Badesee“ : Unbekannter schlägt Mann (31) von E-Scooter und klaut Tasche

Die Polizei Düren ist auf der Suche nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düren-Gürzenich Ein 31-Jähriger ist am Dienstagabend in Düren-Gürzenich von seinem E-Scooter geschlagen und anschließend beraubt worden. Die Polizei such nach Zeugen.

Am Dienstagabend um 21.35 fuhr der 31-jährige Dürener nach Angaben der Polizei Düren mit seinem E-Scooter die Straße „Papiermühle“ entlang und bog anschließend in den Mirweiler Weg ein.

Dort wurde der Dürener unvermittelt von einer männlichen Person von seinem Roller geschlagen — und stürzte zu Boden. Der Unbekannte entriss dem 31-Jährigen eine Umhängetasche der Marke „Nike“ und flüchtete in Richtung „Am Badesee“. Durch den Sturz erlitt der Dürener leichte Verletzungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, helles T-Shirt, dunkle Hose, schwarz/rot kariertes Halstuch und soll dunkle mittellange Haare haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421-949-6425 zu melden.

(red/pol)