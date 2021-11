Öffentlichkeitsfahndung : Unbekannter hebt Geld vom Konto eines Seniors ab

Düren Die Polizei sucht nach einem Mann, der an einem Bankschalter in Düren unrechtmäßig Geld vom Konto eines 80-Jährigen abgehoben hat. Dazu wurden nun Fotos veröffentlicht.

Bereits im Juli 2021 zeigte der 80-Jährige aus Düren den Verlust seiner Geldbörse an. Kurz nach dem Verlust, am Morgen des 21. Juli, hob ein bislang unbekannter Mann eine vierstellige Geldsumme vom Konto des Seniors an einem Geldautomaten am Markt in Düren ab. Der 80-Jährige hatte seine Karte zu diesem Zeitpunkt noch nicht sperren lassen können.