Räuberischer Diebstahl : Unbekannter beißt Supermarkt-Mitarbeiter in die Hand

Düren Ein Unbekannter rastet in einem Lebensmittelgeschäft aus und verletzt einen Mitarbeiter mit einem Biss in die Hand. Zuvor hatte dieser die Diebesbeute des Täters gefunden.

Ein bisher unbekannter Mann rastete am Montagabend aus und verletzte in einem Lebensmittelgeschäft in der Zehnthofstraße einen Mitarbeiter. Dieser beobachtete den Mann im Ausgangsbereich und sprach ihn dort an. Wie die Polizei Düren mitteilt, reagierte der Unbekannte aggressiv und brüllte den 39-Jährigen an.