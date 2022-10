Gefahr auf der Autobahn : Unbekannte werfen Feuerwerkskörper auf die A4

Düren/Merzenich Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Niederzierer bleibt zum Glück unverletzt.

Unbekannte haben am Sonntag von einem Feldweg zwischen Düren und Merzenich Feuerwerkskörper auf die A4 in Fahrtrichtung Köln geworfen. Gegen 19 Uhr wurde der Vorfall gemeldet. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Am Sonntagabend war ein 29-Jähriger aus Niederzier mit seinem Auto auf der Strecke unterwegs. Auf Höhe des Feldweges sah er etwas in Richtung seines Autos fliegen. Kurz nach der Kollision mit dem Wagen gab es dann einen lauten Knall. Der Pkw blieb bei dem Unfall unbeschädigt. Allerdings wurden im entsprechenden Bereich Reste von Feuerwerkskörpern sichergestellt. Der Geschädigte gab zudem an, dass er am Rand der A4 zum Tatzeitpunkt drei Personen und einen schwarzen Pkw erkennen konnte.