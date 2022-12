Kuriose Beute : Unbekannte stehlen mehrere Hundert Brillen

Düren In Düren sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch bei einem Optiker eingebrochen. Sie entwendeten dort mehrere Hundert Brillen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.10 Uhr am Dienstag und 8.20 Uhr am Mittwoch Zutritt zu dem Geschäft in der Wirtelstraße in Düren. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine Hintertür in der Schützenstraße. Anschließend durchsuchten sie sowohl Lager- als auch Verkaufsräume.