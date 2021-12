Wegen 2G-Regel : Unbekannte markieren Geschäfte mit Judenstern

Coronagegner haben am zweiten Weihnachtsfeiertag an zahlreichen Schaufenstern in der Dürener Innenstadt Plakate mit der Aufschrift "Ungeimpfte werden hier gemobbt" und einen Judenstern angebracht. Foto: IG City

Düren In der Diskussion um die verschärften Corona-Regeln ist in Düren eine rote Linie überschritten worden: Unbekannte haben am zweiten Weihnachtsfeiertag an zahlreichen Schaufenstern selbstgedruckte Plakate mit der Botschaft „Ungeimpfte werden hier gemobbt“ angebracht, darunter ein Judenstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“.