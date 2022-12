Täter gesucht : Unbekannte beschädigen Autos in Rölsdorf

Rölsdorf In Rölsdorf haben Unbekannte in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Mithilfe.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter im Bereich Dunantstraße/Flurstraße in Düren an insgesamt sechs Autos die Scheiben eingeschlagen. Nach Polizeiangaben wurden die Fahrzeuge im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen beschädigt.