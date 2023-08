Fußball-Regionalligist 1. FC Düren : Weißer Rauch über der Westkampfbahn am Dienstag?

Arbeiten abgeschlossen: Der Gästebereich musste um drei Stufen à je 15 Meter erweitert werden. Foto: Manfred Heyne

Düren Der 1. FC Düren wird auch das zweite Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Saison im Beecker Waldstadion austragen. Nun verdichten sich die Zeichen, dass bald wieder in der heimischen Arena gespielt werden kann.

Sportlich läuft es für den Fußball-Regionalligisten 1. FC Düren trotz der jüngsten 0:2-Niederlage beim SV Rödinghausen soweit rund. Die Mannschaft von Trainer Boris Schommers sicherte sich in den ersten drei Spielen vier Punkte und rangiert im Mittelfeld der Tabelle. Die Ausbeute ist umso höher einzustufen, da der Verein bislang kein echtes Heimspiel austragen konnte.

Am Montag stellte sich nun heraus, dass die Saisonpremiere auf der Westkampfbahn weiter auf sich warten lässt. Denn die Partie des FCD gegen den 1. FC Köln II am kommenden Samstag (14 Uhr) wird, wie bereits zuvor die Begegnung gegen die U23 des FC Schalke, im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck angepfiffen. Eine Verlegung nach Düren war nicht möglich, da die Arena an der Mariaweiler Straße weiterhin als nicht-regionalligataugliche Spielstätte geführt wird.

„Wir sind mit den Arbeiten zwar soweit fertig, aber es muss alles perfekt sein. Daher haben wir die Begehung noch einmal verschoben“, teilt FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn auf Anfrage mit und ergänzt: „Der Verband kommt erst in Düren vorbei, wenn alle Baumaßnahmen komplett abgeschlossen sind.“

Ein Ortstermin wurde nach Informationen unserer Zeitung inzwischen verbindlich vereinbart. Am kommenden Dienstag treffen sich Egbert Gössing, Sicherheitsbeauftragter des Westdeutschen Fußballverbandes für die Regionalliga West, Vertreter der Stadt und Polizei Düren sowie des Vereins auf der Westkampfbahn, um die fertiggestellten Arbeiten gemeinsam zu begutachten. Vieles deutet darauf hin, dass die Daumen dann nach oben gehen werden. „Da wir schon wissen, dass Stadt und Polizei keine Einwände mehr haben, dürfte der Termin reine Formsache sein“, betont Spelthahn, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen unmittelbar nach dem „Go“ den Spielstättentausch beim WDFV offiziell beantragen will.

Denn die Zeit drängt, da den Dürenern das Waldstadion in Wegberg nur noch bis zum 31. August zur Verfügung steht. Eine Verlängerung des solidarischen Angebots der Beecker ist ausgeschlossen, wie Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers bestätigt. Der Bauunternehmer aus dem Kreis Heinsberg hatte den Dürenern bekanntlich kräftig unter die Arme gegriffen und letztendlich dafür gesorgt, dass dem FCD in zweiter Instanz doch noch die Lizenz für die laufende Spielzeit in der vierthöchsten deutschen Spielklasse erteilt wurde (wir berichteten mehrfach).

Das VIP-Zelt (hinten links) hat auf der gegenüberliegenden Seite nun auch einen neuen Platz auf der Westkampfbahn gefunden. Foto: Manfred Heyne

Tellers ließ sich später sogar noch dazu überreden, auch die Nachbesserungsarbeiten auszuführen. Doch was treibt den Beecker Geschäftsführer dazu, einem Ligakonkurrenten so massiv unter die Arme zu greifen? Darauf weiß auch Tellers keine plausible Antwort. „Darüber muss ich wirklich mal in Ruhe nachdenken. Aktuell fällt mir kein Grund mehr ein“, gibt er offen zu: „Die Zusatzarbeiten habe ich ausgeführt, weil ich nicht wollte, dass den Dürener nun doch noch die Lizenz entzogen wird. Dann hätte es vermutlich später geheißen: Das hat der Tellers extra gemacht, damit ein Regionalliga-Absteiger schon feststeht. Das wollte ich unbedingt vermeiden, da wir uns drei Wochen lang den A.... aufgerissen haben.“

Gästebereich zu klein dimensioniert

Spelthahn erläutert, dass Lieferengpässe mitausschlaggebend für die Verzögerung bei der Fertigstellung der Westkampfbahn gewesen seien: „Wir stehen uns teilweise ein wenig selbst im Wege. Wir haben beispielsweise den Einlass noch einmal vergrößert. Dafür musste ein neues Tor, das schwerer zu bekommen war, eingebaut werden. Darüber hinaus musste der Gästebereich aufgrund einer erneuten Berechnung noch einmal ausgedehnt werden“, betont der 60-Jährige, ohne näher ins Detail gehen zu wollen.