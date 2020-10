Rabiater Räuber festgenommen : Überfall auf Dürener Bäckerei endet mit Verhaftung

Die Polizei konnte den Räuber in Umgebung des Tatorts aufgreifen. (Symbol) Foto: dpa/Silas Stein

Düren Ein schwerer Raubüberfall hat sich am Samstagmorgen in einer Bäckerei in der Dürener Innenstadt ereignet. Ein 19-Jähriger war hinter die Theke gelangt und hatte die Verkäuferin mit einer Glasscherbe bedroht.

Am frühen Morgen, gegen 6.15 Uhr, überfiel ein 19 Jahre alter Dürener eine Bäckereifiliale und verletzte die Angestellte. Bereits kurz nach dem Verbrechen konnte der Täter durch die Polizei dingfest gemacht werden.

Schon zu Öffnungszeiten hatte der junge Mann die Bäckerei im Umfeld der Dürener Innenstadt betreten. Dort begab er sich hinter die Theke, forderte Geld und setzte einer Verkäuferin erheblich zu. Er packte, stieß und würgte die Frau, der er dann, mit dem Verlangen um Herausgabe von Geld, eine Glasscherbe an den Hals hielt.

Der Überfall des Täters wurde glücklicherweise beendet, als ein Kunde das Geschäft betrat – 19-Jährige flüchtete erfolglos. Dank der schnellen Hinweise an die Polizei war die Fahndung erfolgreich. Gegen den Räuber, der noch im Umfeld des Tatortes festgenommen wurde, lag auch noch ein Haftbefehl in anderer Sache vor.

Da er erkennbar unter Einwirkung von Alkohol stand, wurde zu Beweiszwecken die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Überfall hinterließ bei der Verkäuferin auch äußerlich erkennbare Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Der 19-Jährige verbleibt in Haft und muss mit einer Haftstrafe rechnen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

(red/pol)