Privatveranstaltung sorgt für Wirbel : Tuning-Treffen von 300 Autos auf dem Annakirmesplatz

Am Samstagabend trafen sich rund 300 Autobesitzer aus ganz NRW, den Niederlanden und Belgien zu einem privaten Treffen auf dem Annakirmesplatz in Düren, später zogen rund 200 nach Huchem-Stammeln weiter. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Düren Rund 300 Freunde getunter Autos haben sich am Samstagabend auf dem Annakirmesplatz in Düren getroffen. Das Treffen war per Internet organisiert und nicht angemeldet gewesen.