Kostenpflichtiger Inhalt: Krankenhaus Düren : Trotz Corona keine finanzielle Schieflage

Bislang ist das Krankenhaus Düren trotz deutlich geringerer Bettenauslastung finanziell gut durch die Corona-Krise gekommen. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Sechs Wochen lang herrschte wegen der Corona-Krise in den Krankenhäusern in NRW Notfallbetrieb. Am 1. Mai soll aber wieder langsam Normalität einkehren. Ein Tag, der auch am Krankenhaus Düren sehnlichst erwartet wird.