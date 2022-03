Zwei schwer verletzte Personen : Traktor und Auto kollidieren in Linnich

Linnich Aus noch ungeklärter Ursachen krachen in einer Kreuzung ein Traktor und ein Pkw ineinander. Der Pkw-Fahrer wird eingeklemmt und auch seine Beifahrerin wird schwer verletzt. Der Tarktor-Fahrer steht unter Schock.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Kreuzung B57 Aachener Straßen / L 228 Mahrstraße in Linnich zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor gekommen.