Kostenpflichtiger Inhalt: Wirbel durch Facebook-Mitschnitt : Todesfall, aber kein Beleg für schwere Impfreaktionen in Düren

Corona-Schutzimpfungen sollen nach einer Schilderung in Sozialen Medien bei Bewohnern und Personal in einer Dürener Pflegeeinrichtung schwere Nebenwirkungen ausgelöst haben. Für diese Behauptung gab es bei Recherchen nicht einen einzigen Beleg. Foto: dpa-tmn/Sven Hoppe

Düren Reichlich Wirbel hat ein Audiomitschnitt ausgelöst, in dem eine angebliche Pflegedienstleiterin aus Düren zu hören ist, die von vermeintlich schwersten Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung bei Bewohnern und Personal in der Stadt spricht. Sie bleibt anonym. Redaktionsrecherchen ergaben keinen Beleg für diese Behauptungen. Gleichwohl bestätigt die Polizei, dass ein mehrfach vorerkrankter Mann, der geimpft worden war, am 3. Januar gestorben ist.