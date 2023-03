Weg zum Schlachter : Tiertransporter in Düren verstößt mit Tricks gegen etliche Regeln

Düren Beim Praxisteil einer Schulung zur Kontrolle von Tiertransporten erwischt die Polizei einen Transporter, der auf illegalem Weg mehr Rinder als erlaubt zum Schlachter bringt.

Regionales Trainingszentrum in Linnich : Moderne Übungsstätte für die Polizei Ab 2024 kommen die Einsatzkräfte aus der ganzen Region nach Linnich, um in realitätsnahen Szenarien und mit neuester Technik den Ernstfall zu proben. Wie geht das?

Am 16. März wurde ein Fußgänger auf der Kreuzung Euskirchener Straße/Römerstraße in Düren angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Mordes durch Unterlassen.

Fußgänger angefahren : Versuchter Mord durch Unterlassen? Ermittlungen nach Unfallflucht in Düren Am 16. März wurde ein Fußgänger auf der Kreuzung Euskirchener Straße/Römerstraße in Düren angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Mordes durch Unterlassen.

„Auch die Trennwände, die zur Separierung des Viehs auf der Ladefläche dienen, waren in der vorgefundenen Form unzulässig“, listet die Behörde weiter auf. Zusätzlich sei anhand der Frachtpapiere festgestellt worden, dass die Tiere unerlaubterweise an unterschiedlichen Sammelstellen auf der Route des Lasters aufgenommen wurden.

Zweitägige Schulung

Die Kontrolle hatte im Rahmen einer Schulung stattgefunden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Veterinärämter in einer zweitägigen Schulung mit dem Thema „Kriterien bei der Kontrolle von Tiertransporten“ im Notfallbildungszentrum Stockheim weitergebildet. An den Schulungsmaßnahmen beteiligten sich auch Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei, die in ihrem Aufgabengebiet „Kontrollen des gewerblichen Straßenverkehrs“ Berührungspunkte mit dem Thema haben. Den Praxisteil gab es dann mit einer Kontrolle „Im Großen Tal“ – und mit besagtem Lkw gleich einen intensiven Einblick in die angewendeten Tricks.