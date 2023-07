Tierheim des Kreises Düren : Hohe Belastung: So viele ausgesetzte Tiere wie noch nie

Kreis Düren Für die Mitarbeiter des Dürener Tierheims sind die Sommerferien seit Jahren eine besonders arbeitsintensive Zeit. So schlimm wie in diesem Jahr war es aber noch nie. Woran liegt das?

Ferienzeit! Was für die meisten Menschen einen herrlichen Klang hat, ist für die Mitarbeiter des Tierheims im Burgauer Wald der Inbegriff für viel Arbeit und hohe Belastung. Dass in diesen Zeiten häufig Tiere in die Obhut des Tierschutzvereins für den Kreis Düren gegeben oder einfach ausgesetzt werden, ist eine alte Erfahrung. „So schlimm wie in diesem Jahr war es aber noch nie“, sagt der Stellvertretende Vorsitzende Robert Breuer.