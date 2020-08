Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen, Tränen und eine Geduldsprobe : Thomas Floßdorf muss sich im Ausschuss erklären

CDU-Bürgermeisterkandidat und Ausschussvorsitzender: Thomas Floßdorf. Foto: MHA/Volker Uerlings

Düren Am Ende gibt es Tränen und einen Ausschussvorsitzenden, dessen „Geduld langsam am Ende ist“ und der es „heute nicht mehr nach Canossa“ schafft. Am Mittwoch hat im Rathaus der Jugendhilfeausschuss (JHA) getagt, eben jenes Gremium, dessen Vorsitzender Thomas Floßdorf seit 16 Jahren ist.