Zweites Testspiel : Der nächste deutliche Sieg des 1. FC Düren

Nicht nur mit dem Trainingslager zufrieden: FCD-Trainer Boris Schommers. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Bitburg Der Fußball-Regionalligist gewinnt gegen den 1. FC Köln II mit 3:0. Die genauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage stehen fest.

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Fußball-Regionalligist 1. FC Düren hat zum Abschluss des Trainingslagers in Bitburg gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln II mit 3:0 gewonnen. Schon vor gut zwei Wochen hatte das Team von Boris Schommers Fortuna Düsseldorf II deutlich mit 4:0 besiegt. Dementsprechend zufrieden zeigte sich der FCD-Trainer: „Es freut mich, dass wir ein richtig gutes Trainingslager erfolgreich abrunden konnten und die Inhalte, die wir uns erarbeitet haben, auch im Spiel und bei den Toren umsetzen konnten. Die Jungs haben hart gearbeitet, alle haben Spielzeit bekommen, keiner hat sich verletzt.“

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichtem Chancenplus für die Dürener zeigte sich der FCD effizienter vor dem Tor: Nach einem Abschlag vom eigenen Tor kam Kevin Goden an den Ball und legte für Christian Clemens auf, der im Duell mit dem Kölner Torwart cool blieb (8. Minute). Wieder Goden gab nach einem Eckball per Kopf eine weitere Vorlage, die Petar Lela nur noch einschieben musste (37.).

Zur zweiten Halbzeit wechselte Schommers insgesamt neun Mal – einen Bruch im Spiel gab es trotzdem nicht. „Das war schön zu sehen, dass wir trotz der vielen Veränderungen weitergemacht haben“, betonte der FCD-Trainer. Schön anzusehen war auch der dritte Treffer des Tages: Yannik Schlößer zog von der rechten Strafraumecke mit dem linken Fuß ab, der Ball landete genau im Winkel (75.). Danach merkte man beiden Mannschaften das Trainingslager in Bitburg und die Müdigkeit an; Düren brachte das zweite Testspiel sicher nach Hause. „Nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit unserem Spiel gegen ein Team auf Augenhöhe bin ich sehr zufrieden“, sagte Schommers. Am kommenden Dienstag geht es im dritten Testspiel der Vorbereitung gegen den Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf (19 Uhr).

Am Freitag gab der Westdeutsche Fußballverband unterdessen die genauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage der Regionalliga West bekannt. Die Dürener starten am Samstag, 29. Juli, um 14 Uhr bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in die neue Saison. Am darauffolgenden Samstag (ebenfalls 14 Uhr) empfängt der FCD beim ersten Heimspiel dann die U23 von Schalke 04 – an der Westkampfbahn, wenn alles nach Plan läuft (wir berichteten).

(lv)