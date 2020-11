Neue „Corona-Masche“ : Telefonbetrüger terrorisieren den Kreis Düren

Kreis Düren Eine neue Betrugsmasche machte in der vergangenen Zeit im Kreis Düren die Runde. Betrüger riefen bei Senioren an, um Geld für ein angebliches Corona-Medikament abzuzocken, das schwer erkrankte Angehörige heilen sollte.

Die Polizei sei auf die Masche aufmerksam geworden, nachdem sich vermehrt ältere Menschen mit einer Anzeige an die Beamten gewandt hätten. Das besonders Fiese dabei: die Gauner gaukelten den Senioren vor, Angehörige wären schwer an Covid-19 erkrankt und bräuchten Geld für ein Medikament.

Bereits Ende Oktober hatten in Linnich und den umliegenden Ortschaften die Festnetztelefone geklingelt und Betrüger hatten versucht, als angebliche Polizeibeamte Geld zu erlangen. Mit der gleichen Masche scheiterten am Samstag unbekannte Anrufer bei einer Seniorin aus Niederau. Ebenso erfolglos blieben die Täter am Montag, als sie einem älteren Herrn aus Arnoldsweiler am Telefon ein Gewinnversprechen machten, für dessen Einlösung er zunächst in Vorkasse gehen sollte.