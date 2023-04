Miesheimer Weg : Task Force untersucht mit 60 Mitarbeitern Dürener Schimmelimmobilie

Mit rund 60 Kräften nimmt die Task Force Problemimmobilien seit 9.30 Uhr das Hochhaus Miesheimer Weg 5 unter die Lupe. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Vor einem Monat hat die Stadt Düren vom massiven Schimmelbefall, Rohrbrüchen und anderen Mängeln im Hochhaus Miesheimer Weg 5 erfahren. Am Mittwoch nahm sie das Gebäude unter die Lupe.

Mit rund 60 Mitarbeitern des Sozialamtes, Ordnungsamtes, Bauordnungsamtes, der Wohnungsaufsicht und weiterer Ämter sowie Behörden nahm die Task Force Problemimmobilien unter Leitung der städtischen Rechtsdezernentin Christine Käuffer gegen 9.30 Uhr ihre Arbeit in dem als Schimmelimmobilie bekannt gewordenen Hochhaus am Miesheimer Weg auf. Mit sechs Teams verschaffte sie sich in jeder einzelnen Wohnung einen Überblick über die Schwere der Schäden und Mängel, um zu sehen, ob Mieter bis zu einer Sanierung vorübergehend auf Kosten der Eigentümer umquartiert werden müssen.

Nach der unter zwei Bewohnergruppen in der Nacht zum Sonntag ausgebrochenen Schlägerei sicherten die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und der städtische Ordnungsdienst SOD den Einsatz der Task Force ab.

Als die Mitarbeiter der Stadt eintrafen, stießen sie vor dem Gebäude auf einen großen Müllberg. „Der Eigentümer hat die Mieter in den vergangenen Tagen aufgefordert, alles, was befallen ist, rauszureißen“, erklärte der mittlerweile fristlos entlassene Hausmeister Gavino Frau, der die Mängel öffentlich gemacht hatte. Auch berichtete er davon, dass Handwerker in den vergangenen Tagen, vor allem in den Abendstunden, im Haus tätig waren, übel riechende Flüssigkeiten auf die schimmelbefallenen Wände gesprüht, Tapeten rausgerissen und Wände übermalt hätten.

Wie Rechtsdezernentin Christine Käuffer am Rande des Einsatzes noch einmal betonte, habe die Stadt Düren erst Anfang März von den massiven Mängeln erfahren. Die Task Force habe sich daraufhin sofort mit der Immobilie beschäftigt, einen Termin mit dem Eigentümer vereinbart und mit der Koordinierung der heute stattfindenden Kontrolle begonnen.

Angeblich auf Druck des Vermieters haben Bewohner des Hauses Miesheimer Weg 5 in den vergangenen Tagen Teile ihrer schimmelbefallenen Möbel und Elektrogeräte aus den Wohnungen geholt. Vor dem Haus türmt sich nun ein großer Müllberg auf. Foto: MHA/Jörg Abels

Das Gespräch mit der Massto Verwaltungs GmbH aus Düsseldorf fand am vergangenen Dienstag im Rathaus statt – just an dem Tag, an dem unsere Zeitung die katastrophalen Zustände im Haus Miesheimer Weg 5 publik gemacht hatte. Dabei überreichte die Stadt dem Eigentümer eine umfangreiche Mängelliste mit der Aufforderung, die Missstände schnellstmöglich zu beseitigen.

Das Ergebnis des Task-Force-Einsatzes soll am Nachmittag vorliegen.