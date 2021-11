Bilanz des Wasserverbandes : Talsperren haben eine größere Katastrophe verhindert

Das ist gestrichen voll: 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führte die Rur in der Nacht zum 16. Juli an dieser Jülicher Innenstadtbrücke. Foto: Guido Jansen

Kreis Düren Die Eifel-Talsperren haben nach dem Juli-Starkregen eine noch größere Hochwasserkatastrophe im Bereich der unteren Rur – also in den Kreisen Düren und Heinsberg – verhindert. Das erklärten Vertreter des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) in Düren.