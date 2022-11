Krankenhäuser im Kreis Düren : Tablet statt Papier an der Einsatzstelle

Krankenhäuser Jülich und Linnich : Wie Dürens Landrat die Krankenhäuser retten will Die medizinische Wertschöpfung in der Region halten – das ist das Ziel von Landrat Wolfgang Spelthahn mit Blick auf den Erhalt der beiden Krankenhäuser in Jülich und Linnich. Er kann sich eine Trägerschaft von Stadt und Kreis vorstellen und sieht eine neue Perspektive.