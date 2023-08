Trainingsauftakt bei SWD Powervolleys : „Sehr krasse Idee von Volleyball“

Die beiden neuen Außenangreifer Robin Baghdady (links) und Nico Wegner fühlen sich schon jetzt in Düren pudelwohl. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Deutlich früher als sonst, aber motiviert bis in die Haarspitzen sind die SWD Powervolleys mit ihrem neuen Trainer Matti Alatalo ins Training gestartet. Elf von 14 Spielern sind schon in Düren.

„Es war ganz anders als sonst. Wir haben direkt Vollgas gegeben. Es war viel intensiver. Sehr anstrengend, aber gut.“ Sebastian Gevert überlegt kurz. „Der neue Trainer gibt uns unglaublich viel Input, und er hat eine sehr krasse Idee vom Volleyball.“ Es ist Montag, später Nachmittag, und die SWD Powervolleys Düren haben zum offiziellen Trainingsauftakt in die Arena Kreis Düren eingeladen. Wobei – Trainingsauftakt ist nicht ganz richtig. Dürens Volleyball-Bundesligist ist schon am 7. August offiziell in die neue Saison gestartet. Auf Wunsch des neuen Cheftrainers Matti Alatalo deutlich früher als sonst, zumal das erste Heimspiel erst am Sonntag, 29. Oktober (15 Uhr gegen TSV Haching München) auf dem Programm steht. „Wir haben neun neue Spieler“, sagt der 28-jährige Finne. „Das heißt, dass wir viel Zeit und übrigens auch viele Testspiele brauchen, um zu einer Mannschaft zusammenzuwachsen.“

Elf der 14 Spieler des neuen Kaders sind bereits in Düren, drei sind noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Diagonalangreifer Sebastian Gevert und Mittelblocker und Kapitän Michael Andrei sind nicht nur zwei der fünf, die bei den Powervolleys geblieben sind, die beiden spielen ab Oktober ihre zehnte Bundesliga-Saison und gehören zu den absoluten Routiniers im Team. „Ich lerne jeden Tag neue Dinge“, sagt Gevert. „Das Training ist nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf sehr anstrengend.“ Matti Alatalo habe eine Idee vom Volleyball, die ihm sehr gut gefalle. „Es ist meiner Philosophie von unserem Sport sehr, sehr ähnlich. Das gefällt mir, es bedeutet aber auch, dass wir uns sehr viele Dinge neu erarbeiten müssen. Und das braucht natürlich auch viel Zeit.“ Wie Alataos „sehr krasse Idee von Volleyball“ aussieht, wollen weder Gevert und Andrei, der bereits angekündigt hat, seine letzte Saison zu spielen, nicht verraten. „Lasst Euch überraschen“, sagt der Kapitän und grinst. „Es wird sehr modern.“

Zwei, die neu an die Rur gekommen sind, sind die beiden Außenangreifer Robin Baghdady und Nico Wegner. Wegner ist 24 Jahre alt und wechselt vom Zweitligisten Mohndorf an die Rur, Baghdady (24) kommt vom belgischen Spitzenteam Greenyard Masseik und hat zuvor bei den United Volleys Frankfurt und den Berlin Recycling Volleys gespielt. „Ich habe schon jetzt das Gefühl, angekommen zu sein“, sagt Baghdady. „Düren hat den Ruf, ein sehr familiärer Club zu sein, der sich gut um seine Spieler kümmert. Und genau so ist das. Der Verein hat es mit wirklich sehr, sehr einfach gemacht.“

Er sei schon einige Male mit den Powervolleys im Gespräch gewesen. „Es hat nie gepasst. Um so mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat.“ Düren habe einen sehr guten Ruf, spiele seit Jahren in der Liga oben mit und trete in der kommenden Saison auch im CEV-Pokal an. „Das ist mir auch wichtig. Und es ist auch spannend, dass ein komplett neues Team geformt wird. Das ist im Volleyball schon ungewöhnlich.“

Dass er in sehr große Fußstapfen tritt, nämlich in die von Tobias Brand, der Düren in Richtung erste polnische Liga verlassen hat und sich zuletzt zu einem echten Leistungsträger und auch dem Gesicht der Powervolleys entwickelt hatte, stört Baghdady nicht. „Das ist für mich kein Thema“, sagt er. „Ich will spielen, und das will so gut wie möglich machen. So wie alle anderen auch. Der Verein hat neue Leistungsträger gesucht, ich möchte einer davon sein.“

Es geht um eine „krasse Idee von Volleyball“, die der neue Trainer Matti Alatalo (rechts) gerade seinem Diagonalangreifer Luuc van der Ent erklärt. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Das wollen Gevert und Andrei auch, keine Frage. „Ich glaube, dass Goswin Caro, unser sportlicher Leiter Tomasz Kocian-Falkenbach, der neue Geschäftsführer und Gesellschafter Erich Peterhoff Spieler gefunden haben, die ähnlich ticken und gut zusammenpassen“, sagt Michael Andrei. „Ich denke, das ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Saison.“

Denn natürlich war auch die Frage nach den sportlichen Zielen beim offiziellen Trainingsauftakt Thema. „Für mich gilt, was ich immer gesagt habe“, sagt Andrei. „Es ist meine letzte Saison, und ich möchte unbedingt den ersten Titel mit Düren holen.“

„Ja“, sagt auch Sebastian Gevert und lächelt. „Es wird echt Zeit für einen Titel für Düren. Ich spiele meine zehnte Saison und will endlich die Goldmedaille mit dieser Mannschaft. Ich hoffe aber, dass meine Karriere danach noch nicht zu Ende ist.“