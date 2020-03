Hilfsangebot : Studenten kaufen im Kreis Düren für Senioren ein

Düren Als vor zwei Wochen die Corona-Welle auch in den Kreis Düren schwappte, haben die Studenten Nils Spölgen (25) und Thomas Schulz (24) schnell gemerkt, dass der Einkauf für ihre Großeltern schwierig wurde, weil sie sich keinem Risiko aussetzen wollten.

Nicht nur haltbare sondern auch frische Produkte und solche, die während des Auslieferns gekühlt werden müssen, bringen die Mitzwanziger bis an die Haustüre. Gewinn machen möchten sie damit nicht und geben deshalb die Preise aus dem Einzelhandel 1:1 an die Kunden weiter. „Wir machen das gemeinnützig“, betont Nils Spölgen. Um das Angebot noch um regionale Produkte zu erweitern, ist er gerade im Gespräch mit hiesigen Obst- und Bauernhöfen.

Bestellungen nehmen die Studenten ab 9 Uhr per Telefon (0152/153 909 44) oder über ihre Internetseite www.einkaufsservice-dueren.de entgegen und liefern dann binnen 24 Stunden oder zu einem gewünschten Zeitpunkt aus. Nils Spölgen hat extra einen Onlineshop aufgesetzt, in dem die Produkte ausgewählt werden können. Er versteht aber auch, dass manche ältere Kunden nicht gern im Netz einkaufen und ist daher auch telefonisch erreichbar. Wer nicht online einkaufen möchte, aber grundsätzlich im Internet unterwegs ist, kann sich unter www.einkaufsservice-dueren.de/telefonbestellung auch eine Liste mit den gängigsten Produkten anzeigen lassen und auf dieser Basis dann telefonisch bestellen. Interessierte können die Produktliste aber auch telefonisch anfordern und erhalten sie dann per Post. Wer möchte, kann statt der Barzahlung per Lastschrift oder Paypal bezahlen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.