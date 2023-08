Schaden in Höhe von 36.000 Euro : Auf dem Weg zu Schlägerei: Streifenwagen kollidiert auf Kölner Landstraße mit Auto

Der Streifenwagen fuhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/dpa-mag/Lino Mirgeler

Düren Mit Blaulicht und Martinshorn fährt ein Polizeiauto am Freitag bei Rot in eine Kreuzung in Düren – und prallt mit einem Auto zusammen. Der entstandene Schaden ist immens.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Freitag in Düren ein Streifenwagen mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war ein 19-jähriger Merzenicher gegen 15.37 Uhr auf der Kölner Landstraße aus Merzenich kommend in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Bei Grün fuhr er demnach in die Kreuzung mit der Bundesstraße 56 neu. Hier kollidierte er mit einem Polizeiauto, das von links aus Richtung Stockheim kommend bei Rot in die Kreuzung gefahren war. Der Streifenwagen sei gerade auf dem Weg zu einer Schlägerei gewesen, Blaulicht und Martinshorn waren laut Polizei eingeschaltet.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt, die Beamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an beiden Autos und an einem Verkehrszeichen auf etwa 36.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

Zwischen 15.40 und 19.15 Uhr war der Kreuzungsbereich phasenweise gesperrt.

(red)