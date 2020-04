Kostenpflichtiger Inhalt: Sterne-Koch Kalobius startet Hilfsaktion : Kochschürze auf „Benefiztour“ durchs Land

Sterne-Koch René Kalobius aus Düren lebt seit einigen Jahren in der Toscana und erfährt dort die Folgen von Corona. Von seinem Landgut aus startete er mit seiner Frau die Hilfsaktion „Mit Liebe durch die Krise“. Foto: Ingo Hilger

Düren Der in Düren geborene Sterne-Koch René Kalobius gilt als Sympathieträger in der Szene. Nun bittet er prominente Kollegen in Deutschland um Unterschriften auf einer Kochschürze. Das Kleidungsstück wird für Bedürftige im Netz versteigert.