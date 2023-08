Start-up aus Kreuzau : Start-Up aus Kreuzau will besseres Tierfutter bieten

Ann-Kathrin Stockhorst (links) und Swantje Rollersbroich sind Gründerinnen aus Überzeugung. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Kreuzau Ann-Kathrin Stockhorst und Swantje Rollersbroich gründen mit nur 22 Jahren ihr eigenes Unternehmen. Eine Geschichte über Nachhaltigkeit, Tierwohl, Mut und Kreativität.

An ihren Notartermin können Ann-Kathrin Stockhorst (23) und Swantje Rollersbroich (24) sich noch bestens erinnern. Es war der 28. April 2022, die beiden Frauen steckten noch mitten im Studium und wollten ein Unternehmen gründen. PuriPet, eine Firma mit Sitz in Kreuzau, die nachhaltiges, biologisches und gesundes Futter für Hunde und Katzen herstellt. „Zugegeben“, sagt Swantje Rollersbroich und lächelt. „Wir hatten nicht wirklich viel Ahnung. Aber der Notar hat uns auch überhaupt nicht ernst genommen. Es gab überhaupt sehr viele Menschen, die uns nicht ernst genommen haben.“

Dabei wissen Ann-Kathrin Stockhorst und Swantje Rollersbroich genau, was sie wollen. Und wussten es damals schon. Stockhorst, die aus Langerwehe stammt, hat Betriebswirtschaftslehre studiert, Rollersbroich, deren Eltern in Kreuzau leben, Wirtschaftspsychologie. „Meine Eltern erzählen immer, dass ich als Kind auf die Frage nach meinem Berufswunsch entweder Unternehmerin oder Workaholic geantwortet habe“, sagt Rollersbroich. „Für mich war eigentlich immer klar, dass ich mich einmal selbstständig mache. Ich habe nur auf die richtige Idee und den richtigen Zeitpunkt gewartet.“

Irgendwann während der Corona-Pandemie hat Rollersbroich sich einen Hund und Stockhorst sich eine Katze angeschafft. „Hundefutter wird häufig in großen Beuteln angeboten, zumindest das Trockenfutter“, sagt Rollersbroich. „Irgendwann stand ich aber mit Ann-Kathrin im Supermarkt vor einem Regal mit Katzenfutter und fand es schrecklich, wie viel Verpackung eine relativ kleine Menge Katzenfutter hatte. Es muss Müllberge allein von Katernfutterverpackungen geben.“ Ann-Kathrin Stockhorst erschreckte, dass in dem Futter viel zu wenig Fleisch, dafür viel Zucker und Getreide enthalten war. „Das war die Geburtsstunde unserer Geschäftsidee“, sagt Rollersbroich. „Tierfutter mit möglichst wenig Verpackung und möglichst vielen guten Inhaltsstoffen, damit Tiere und Umwelt davon profitieren.“

Ein Jahr lang, erzählen die beiden Gründerinnen, hätten sie über ihre Geschäftsidee gesponnen, einen Namen für ihr Unternehmen gesucht, sich intensiv mit dem Thema gesundes Tierfutter auseinandergesetzt. Irgendwann war PuriPet geboren. „Der Name“, sagt Rollersbroich, „ist einfach und funktioniert deutsch und international. Das war uns wichtig.“

Gutes Futter für gesunde Katzen will PuriPet bieten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dann kam die Produktion. „Wir wollten mit Leckerlis anfangen“, erinnert sich Ann-Kathrin Stockhorst. „Wir haben uns einen Gefriertrockner gekauft und Hühnerhaut gefrierzutrocknen.“ Neben der Hühnerhaut gehören gefriergetrocknete Hühnerleber und Brust vom Bruderhahn zu den ersten Produkten des noch jungen Unternehmens. Mittlerweile werden die Leckerlis in Nord-Deutschland hergestellt. „Anfangs haben wir alles selbst gemacht und Hühner von einem schon lange zertifizierten Biobetrieb der Region gekauft und verarbeitet“, sagt Rollersbroich. Manchmal hätten sie bis tief in die Nacht mit ihren Müttern in der Garage gestanden und Hühner zerteilt. Stockhorst: „Wir konnten manchmal gar nicht so schnell produzieren, wie die Leute in unserem Online-Shop gekauft haben.“ Und das, obwohl die Leckerlis mit Preisen zwischen 5,99 Euro und 7,99 Euro nicht gerade günstig sind. „Das stimmt“, sagt Stockhorst. „Aber es gibt mittlerweile immer mehr Tierfutter, gerade auch Katzenfutter im höherpreisigen Segment. Die Menschen sind durchaus bereit, für ihre Tiere Geld auszugeben. Und wir hören von vielen Kunden, dass gerade die Katzen, die ja häufig futtertechnisch sehr wählerisch sind, unsere Produkte toll finden.“

Derzeit arbeiten die beiden Jung-Unternehmerinnen, die alles auf die eine Karte PuriPet gesetzt haben, an vollwertigem Tierfutter für Katzen und Hunde, das Katzenfutter soll im Dezember auf den Markt kommen. Die Frauen kooperieren bei der Entwicklung mit einer Tierärztin und setzen wieder auf getrocknete Produkte, die mit einer entsprechenden Menge Wasser zu Nassfutter angerührt werden können. Stockhorst: „Das hat den Vorteil, dass wir das Futter in größeren Einheiten verpacken können. Es muss nicht im Kühlschrank gelagert werden, und es müffelt auch nicht.“ Dass die Firmen-Chefinnen sich genau wie bei den Leckerlis für eine kompostierbare Verpackung und Etiketten aus Graspapier entscheiden, versteht sich von selbst.

Derzeit verkaufen die beiden Frauen ihre Produkte in einem Online-Shop, auf Märkten und in einem ausgewählten Laden in Langerwehe. „Das wollen wir ausweiten“, sagt Rollersbroich. „Unser Traum ist eine kleine Futter-Boutique für Zwei- und Vierbeiner.“

Ann-Kathrin Stockhorst und Swantje Rollersbroich brennen für PuriPet, stecken voller Ideen und Tatendrang für ihr junges Unternehmen. Gleichzeitig verspüren sie aber auch großen Druck. „Unsere Kommilitonen haben alle einen guten Job in guten Unternehmen. Wir sind selbstständig“, sagt Rollersbroich. „Ich halte mich nebenbei mit Kellnern über Wasser, Ann-Kathrin lebt von ihren Rücklagen. Wir finanzieren uns bis auf ein Stipendium, das wir für die Miete eines Labors verwendet haben, komplett selbst.“ Trotzdem sind die Unternehmerinnen überzeugt, mit der Gründung den richtigen Schritt getan zu haben. „Ich würde es wieder tun“, sagt Rollersbroich. „Aber dann vermutlich nicht mehr in Deutschland. Hier werden einem schon sehr viele Steine in den Weg gelegt.“ Die PuriPet-Chefinnen sprechen von viel Bürokratie, hohen behördlichen Auflagen und wenig Unterstützung. „Wir rufen beim Landesunweltministerium an und fragen, wie wir etwas deklarieren müssen“, sagt Stockhorst. „Die Antwort lautet: ‚Wir sind nicht die Auskunft.‘ Machen wir aber einen Fehler, brummt man uns sofort eine Strafe auf.“