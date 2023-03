Fußgängerzone Weierstraße in Düren : Stadt ermittelt Grundlagen zur Verkehrsdichte

Fußgängerzone Weierstraße in Düren

Mit Kameras hat das Tiefbauamt der Stadt Düren am Mittwoch den Verkehr auf der Weierstraße gezählt. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Während nach einem Einspruch der CDU-Fraktion der Stadtrat über den Fußgängerzonentest in der oberen Weierstraße entscheiden muss, zählt die Stadt nun dort den Verkehr.

In der Diskussion um die Zukunft der oberen Weierstraße hat das für Verkehr zuständige Tiefbauamt der Stadt Düren am Mittwoch mit Hilfe von Kameras den Verkehr in der politisch umstrittenen Sackgasse gezählt, die nach dem Willen der Koalition Zukunft aus SPD, Grünen, BfD und Bunter Liste versuchsweise zur Fußgängerzone werden soll.