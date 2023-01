36. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball : Sportfreunde Düren sichert sich den 5. Titel

Unbändiger Jubel: Mit einem 2:1-Finalsieg gegen Viktoria Birkesdorf wurde Landesligist Sportfreunde Düeren zum fünften Mal Hallenfußball-Stadtmeister. Foto: MHA/Jörg Abels

Birkesdorf Um 16.48 Uhr war der Traum von Gastgeber Viktoria Birkesdorf vom zweiten Titelgewinn bei der 36. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft geplatzt.

Nach einem hart umkämpften 2:1-Sieg im Finale lagen sich die Spieler von Sportfreunde Düren jubelnd in den Armen und feierten vor allem einen: Mustapha Chahrour. Der 19-Jährige hatte das Endspiel mit seinen beiden Treffern praktisch im Alleingang entschieden und damit das 1:2 gegen die Viktoria in der Vorrunde vergessen lassen.

Tragische Figur in der an beiden Turniertagen sehr gut gefüllten Birkesdorfer Sporthalle war Viktorias Lucas Kirschbaum, der kurz vor Schluss zwar das umjubelte 1:1 für den in dieser Saison bislang ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga A erzielt hatte, dann aber nach einem zu harten Einsteigen eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassierte. Und die nutzte der favorisierte Landesligist in der Schlussminute eiskalt zum fünften Titelgewinn aus.

Dritter wurde Titelverteidiger Jugendsport Wenau, der sich im kleinen Finale im Neun-Meter-Schießen knapp mit 4:3 gegen A-Ligist SV Merken durchsetzte. Zuvor hatte der nach dem kurzfristigen Rücktritt von Trainer Dominic Bougé erstmals von Dirk Colling betreute Bezirksligist im Halbfinale beim 1:2 gegen die Birkesdorfer Viktoria die Hoffnung auf den dritten Turniersieg in Folge begraben müssen. Soner und Ilker Ermayasi, der mit zwölf Treffern Torschützenkönig des Turniers wurde, sicherten dem A-Ligisten den Finaleinzug. Der Anschlusstreffer von Karim Misere kam zu spät. Im ersten Halbfinale war zuvor Sportfreunde Düren beim 4:0 gegen den SV Merken seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Weil in Abwesenheit von Regionalligist 1. FC Düren und Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler, die beim Sparkassen-Hallencup in Aachen antraten, nur 15 Mannschaften für die 36. Stadtmeisterschaft gemeldet hatten, ging es für die Favoriten in den Vorrunde, in der nur fünf Teams ausschieden, praktisch nur darum, eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde zu erreichen. Und die verpasste nur Landesligist 1. FC Düren II, der überraschend dem bis ins Viertelfinale stark aufspielenden B-Ligisten Dürener Spielverein nach einer 2:3-Niederlage im direkten Vergleich den Gruppensieg überlassen und somit als Zweiter am Sonntag mit Titelverteidiger Jugendsport Wenau und dem Liga-Konkurrenten Sportfreunde Düren um die beste Ausgangsposition fürs Viertelfinale wetteifern musste.

Mit zwölf Treffern sicherte sich Ilker Ermayasi von Viktoria Birkesdorf die Torjägerkrone. Foto: MHA/Jörg Abels

Der DSV, aktuell Zweiter der Kreisliga B2, war die einzige Mannschaft, die in der Vorrunde ungeschlagen blieb. Bezirksligist Wenau unterlag im Derby seinem Liga-Nachbarn TuS Langerwehe, revanchierte sich dafür aber im Viertelfinale. Sportfreunde unterlag im letzten Vorrundenspiel Birkesdorf. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zogen Wenau und Sportfreunde dennoch als Gruppensieger in die Hauptrunde ein, in der zehn Teams die Viertelfinalisten ermittelten.

Überraschungen blieben weitgehend aus. Die FCD-Reserve behauptete sich im Landesliga-Duell mit 4:3 gegen Sportfreunde und sicherte sich den Gruppensieg, Gastgeber Viktoria Birkesdorf beendete die Siegesserie des DSV mit 5:0. Am Ende blieben nur der SV Morschenich und Rhenania Mariaweiler auf der Strecke. In der Runde der letzten Acht kam dann das überraschende Aus für die FCD-Reserve: 0:1 gegen Merken. Sportfreunde warf den DSV aus dem Rennen (2:0), Wenau siegte 3:2 gegen Langerwehe, Birkesdorf 3:0 gegen Frenz.

Im Halbfinale klärt Merkens Eric Leyens in dieser Szene vor dem einschussbereiten Kerim Temür von Sportfreunde, die am Ende aber mit 4:0 die Oberhand behalten. Foto: MHA/Jörg Abels

Die Stadtmeisterschaft angesichts des rückläufigen Interesses der Vereine vielleicht auf einen Tag zu reduzieren, ist beim Ausrichter Viktoria Birkesdorf noch kein Thema. „Ziel muss sein, das Turnier 2024 wieder mit mindestens 20 Mannschaften zu besetzen. Ich werte das geringere Interesse in diesem Jahr als Anlaufschwierigkeit nach Corona“, erklärte der Vorsitzende Torsten Heinen.