Knatsch um die Dürener „Spielzeit“ : Veranstaltungskalender der Stadt Düren ist endlich da – aber viel zu spät

Düren Johannes Esser, pensionierter Chef von Düren Kultur und Leiter des Konzertforum Cappella Villa Duria ist sauer. Die neue „Spielzeit“ der Stadt ist mit zwei Monaten Verspätung erschienen.

„Wir bringen Kultur“ steht auf dem Titelblatt, daneben sind zwei fröhliche Menschen mit einem grünen Luftballon zu sehen, die sich dank Theater und Musik in eine andere Welt entführen lassen. Die neue „Spielzeit“, also der große Veranstaltungskalender der Stadt Düren ist am Mittwoch, also am 3. August, erschienen. Warum das Datum an dieser Stelle noch einmal explizit erwähnt wird? Normalerweise erscheint der umfangreiche Kulturkalender deutlich früher, nämlich schon Anfang, spätestens Mitte Juni. Und der späte Erscheinungstermin hat auch für Unmut gehört.