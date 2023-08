Fußball-Regionalliga : Der 1. FC Düren kassiert erste Saisonpleite

Hat mit seinem Team die erste Saisonniederlage kassiert: Dürens Hamza Salman (blaues Trikot). Foto: IMAGO/Fotostand

Rödinghausen/Düren Das Team von Trainer Boris Schommers unterliegt in Rödinghausen 0:2. Rote Karte für Dürens Dennis Brock. Stürmer Patrick Dulleck feiert seine Premiere.

Nach dem Schlusspfiff ließen die Spieler des 1. FC Düren die Köpfe hängen. Die Enttäuschung machte sich bei den Gästen nach diesem äußerst bitteren Nachmittag schnell breit. Mit 0:2 (0:1) musste sich der FCD am Samstagnachmittag beim SV Rödinghausen geschlagen geben. Die Dürener kassierten somit ihre erste Pleite in der noch jungen Saison der Fußball-Regionalliga West.

„Unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage“, resümierte Dürens Trainer Boris Schommers, der zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen hatte: Für den gesperrten Adam Matuschyk rückte Petar Lela ins Team. Christian Clemens erlebte zum ersten Mal in dieser Saison den Anpfiff auf dem Platz, da Kevin Goden die Partie im Häcker Wiehenstadion aufgrund muskulärer Probleme verpasste.

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams vor 541 Zuschauern über weite Strecken, wobei die Gastgeber mehr Spielanteile hatten. Die erste Möglichkeit nutzte Rödinghausen dann direkt zur Führung: David Winke wurde von Rödinghausens Patrick Kurzen im eigenen Strafraum hart attackiert. Der Pfiff des Unparteiischen blieb aus, und der Ball landete wenig später bei Thilo Töpken, der aus der Drehung das 1:0 markierte (14. Minute).

Die Gastgeber blieben auch in der Folge die etwas aktivere Mannschaft, weitere Torchancen erspielten sie sich zunächst jedoch nicht. Auf der Gegenseite war es dann Dürens Dennis Brock, der Matthis Harsman aus der Distanz prüfte (23.), doch der SVR-Keeper hielt den Ball im Nachfassen fest. Fünf Minuten später zog Rödinghausens Ramien Safi von der linken Seite nach innen und suchte in Höhe des Sechzehners den Abschluss. Die Kugel ging jedoch deutlich am linken Pfosten vorbei.

Ein Fehler im Aufbauspiel hätte dann beinahe zum 0:2 aus Dürener Sicht geführt. Der wuchtige Schuss von Töpken sauste jedoch über das Gehäuse (32.). Ein hoher Diagonalball von FCD-Rechtsverteidiger Julijan Popovic aus der eigenen Hälfte in Richtung SVR-Strafraum sorgte für Gefahr auf der gegenüberliegenden Seite, da Harsman die Situation falsch einschätzte. Julian Wolff klärte für ihn im letzten Moment vor dem einschussbereiten Vincent Geimer (36.). So ging es mit einer unter dem Strich verdienten 1:0-Führung der Gastgeber in die Kabinen.

Schommers reagierte in der Pause, wechselte Ismail Hanarfi für Hamza Salman ein. Fortan entwickelte sich eine deutlich intensivere Partie mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Eine Flanke von der rechten Seite nahm Dürens Anas Bakhat im Sechzehner gekonnt mit der Brust an. Seinen Abschluss lenkte Harsmann so gerade noch um den Pfosten (52). Keine zwei Minuten später entwischte Kurzen seinem Gegenspieler Marcel Damaschek auf der rechten Seite. Seine stramme Hereingabe drosch Töpken per Seitfallzieher ans Gebälk.

Dann war wieder Düren am Zug. Dennis Brock chipte das Spielgerät in die Spitze zu Geimer, der im Eins-gegen-Eins in Harsman seinen Meister fand (56.). „In dieser Situation hat uns das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Schommers hinterher. Nur eine Zeigerumdrehung später stand Brock erneut im Mittelpunkt. Dem Sechser versprang zunächst der Ball, Sekunden später sah er die Rote Karte, weil er in Kopfhöhe seines Gegenspielers den verunglückten Versuch irgendwie noch retten wollte.

Der eingewechselte Jeff-Denis Fehr, Ex-Spieler von Alemannia Aachen und Wegberg-Beeck, leitete dann die Vorentscheidung ein. Der flinke Außenbahnspieler legte den Ball in die Mitte zu Töpken, der wuchtig zum 2:0 einschoss (65.). Düren gab sich trotz der bitteren Nackenschläge nicht auf. Neuzugang Patrick Dulleck, der in der 62. Minute für Geimer eingewechselt wurde und seine Premiere im FCD-Dress feierte, schnappte sich das Leder und stürmte in Richtung SVR-Sechzehner. Sein Abschluss ging jedoch deutlich über das Tor (79.). Vier Minuten später hätte dann beinahe Rödinghausens Simon Engelmann den ersten Treffer für seinen neuen Club erzielt, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz küsste nur das Aluminium (83.). Die letzte Chance des Spiels vergab schließlich Dulleck nach vorherigem Doppelpass mit Hanarfi (88.). „Die verschlafene Anfangsphase und die Rote Karte waren die entscheidenden Momente heute, weswegen wir bei einem starken Gegner auswärts nichts holen konnten“, fasste Schommers die 90 Minuten kompakt zusammen.