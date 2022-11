Rettungsdienst Kreis Düren : Spezieller Simulator ermöglicht stressfreiere Blaulichtfahrten

In einem speziell programmierten Simulator können sich Fahrer von Einsatzfahrzeugen beim Rettungsdienst Kreis Düren in Stockheim nun besser auf die oft stressigen Blaulichtfahrten vorbereiten. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Der Kreis Düren hat seinen Rettungsdienst mit der Notfallversorgung der knapp 270.000 Menschen im Kreis beauftragt. Und der präsentiert jetzt gleich zwei Neuerungen.

Nicht immer geht das am Ende gut oder glimpflich aus. „Die Zahl der Blaulichtunfälle steigt seit Jahren“, erklärt Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU). Und daher freut er sich, dass der Rettungsdienst Kreis Düren (RDKD) seit neuestem auf dem Campus Stockheim über einen von bundesweit bislang vier Fahrsimulatoren verfügt, mit dem die Fahrer der Einsatzfahrzeuge speziell geschult und auf die Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn vorbereitet werden. Ziel ist es, Konfliktsituationen auf der Fahrt zum Einsatzort oder zum Krankenhaus frühzeitig zu erkennen und aus dem Weg zu gehen, ein „präventives Sicherheitsgefühl“ zu entwickeln, wie es Spelthahn nennt.

Entwickelt wurde der Fahrsimulator vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) in Kooperation mit dem Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und dem Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften. „Aktuell können wir zwölf verschiedene Schwierigkeitsgrade simulieren“, erklärt DVR-Referatsleiterin Lisa Falkenberg: Blaulichtfahrten mit wenig und viel Verkehr, bei Starkregen und Schnee, auf dem Land und in der Stadt. Das Programm werde aber noch stetig weiterentwickelt, denkbar sei zum Beispiel auch, besonders unfallträchtige Stellen aus der Realität, sprich aus Stadt und Kreis Düren, zu programmieren, erläutert Falkenberg, so dass sich die Rettungswagenfahrer noch gezielter auf Einsätze vorbereiten können.