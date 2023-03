Wegen Baurabeiten : Sperrung am Bahnübergang Renkerstraße in Düren

Sperrung am Bahnübergang Renkerstraße in Düren

Die Renkerstraße in Düren-Lendersdorf muss während den Osterferien im Bereich des Bahnübergangs der Rurtalbahn für den Straßenverkehr voll gesperrt werden.

Nach dem Kanalbruch 2018 und der nachfolgenden aufwändigen Kompletterneuerung der Straße müssen auch der Bahnübergang und die begleitenden Verkehrswege wieder in den Ursprungszustand versetzt werden. Bereits in den Tagen zuvor wird durch Hinweistafeln und Umleitungsbeschilderungen auf die Sperrung hingewiesen.

Die Arbeiten während der Sperrung vom 3. bis 16. April finden auch nachts statt. Die unmittelbaren Anwohner sind per Posteinwurf informiert worden. Umleitungen für den Verkehr werden ausgeschildert. Ebenso werden Hinweistafeln zur Erreichbarkeit relevanter Einrichtungen aufgestellt. Die Buslinie 202 nach Niederau endet für den genannten Zeitraum in Lendersdorf an der Haltestelle „May + Spies“.