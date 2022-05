Waveboard-Wettbewerb : Spektakuläre Sprünge auf dem Badesee

Beim Waveboard-Contest auf dem Dürener Badesee wurden spektakuläre Sprünge geboten. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Düren Die Waveboard-Szene trifft sich am Samstag in Düren zum offenen Wettkampf. Sogar ein Weltmeister ist am Start.