Gemischte Resonanzen : So werden die Mehrwegsysteme im Kreis Düren angenommen

Mehrwegschüsseln wie die der Marke Rebowl sind in fast allen Gastronomien Pflicht. Foto: dpa/Felix Kästle

Kreis Düren Seit Januar dieses Jahres herrscht in den Gastronomiebetrieben die Mehrwegpflicht. Doch wie wird die Alternative in den Restaurants und Cafés im Kreis Düren von Kundinnen und Kunden angenommen? Wir haben exemplarisch bei einigen nachgefragt.

Seit dem 1. Januar 2023 sind Gastronomien ab einer Fläche von 80 Quadratmetern dazu verpflichtet, eine Alternative zu Einwegverpackungen anzubieten. Dazu zählen sowohl Restaurants und Cafés als auch Lieferdienste und Caterer. Im Kreis Düren blickte man im Dezember mit viel Optimismus auf die anstehenden Veränderungen. Nicht nur die Tatsache, dass dadurch weniger Müll produziert wird, sondern auch geringere Kosten machten das Angebot für viele Betriebe attraktiv. Einzig die Frage, wie die Kunden und Kundinnen das Angebot annehmen würden, blieb im Raum stehen. Wie sieht das nach mittlerweile drei Monaten Mehrwegpflicht aus?

Bei Pibosa in Jülich wird das System sehr gut angenommen, erzählt Britta Sion. Das Bowl-Restaurant nutzt das Angebot des Anbieters Recup/Rebowl, bei dem Kundinnen und Kunden für einen Pfandbetrag einen Mehrwegbehälter mit nach Hause nehmen können. Danach kann dieser entweder neu befüllt oder einfach zurückgegeben werden. „Wir haben immer mehr Rebowls im Austausch“, sagt Sion und schätzt, dass es mittlerweile an die 300 Behälter sind. „Natürlich nutzen einige Gäste aber auch noch Einwegschalen“, fügt sie hinzu. Da Pibosa die Alternative zum Wegwerf-Behältnis bereits im Dezember eingeführt habe, sei das Verfahren im vollen Gange. Vor allem Stammkunden nutzen dies.

Anders sieht das bei Nudel & Holz in Düren aus. „Bei uns wird das Mehrwegsystem leider so gut wie gar nicht genutzt“, erzählt Inhaber Mats Geuenich. „Wenn es genutzt wird, dann immer von den gleichen Kundinnen oder Kunden.“ Dabei sei das Mehrwegprinzip eigentlich von Vorteil: „Das Essen kommt in besserer Qualität nach Hause und es bleibt länger warm“, so Geuenich. Für Nudel & Holz sei es zudem die preislich ansprechendere Variante. Der Betrieb nutzt das Mehrwegsystem des Anbieters Vytal, bei dem Kundinnen und Kunden sich den Mehrwegbehälter mithilfe einer App ausleihen können. Und genau da liege das Problem, sagt Geuenich: „Für Gäste, die in der Mittagspause mal eben so zu uns kommen, ist es ein Mehraufwand, sich erst die App runterzuladen und dann auch noch seine Daten hinterlegen zu müssen.“

Ähnlich gering ist die Nachfrage im Extrablatt in Düren. „Wir haben sogar einen Aushang, dass wir ein Mehrwegsystem anbieten, aber das wird kaum genutzt“, erzählt Betriebsleiterin Desirée Campisi und ergänzt: „Wenn ich schätzen müsste, wurde das bisher vielleicht zweimal genutzt.“ Das Extrablatt arbeitet ebenfalls mit dem Anbieter Vytal. Hinzu komme allerdings, dass in dem Restaurant wenig bis gar kein „Außer-Haus-Betrieb“ hersche, erklärt Campisi. „Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es mehr angenommen wird.“ Für den Betrieb sei die Mehrwegvariante deutlich kostengünstiger als Einweggeschirr. Außerdem, so betont die Betriebsleiterin, wäre es umwelttechnisch deutlich effizienter.