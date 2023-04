Kastrationskampagne : So soll die Katzenflut im Kreis Düren eingedämmt werden

Kreis Düren Im Kreis Düren ist die 17. Katzenkastrationskampagne gestartet. Der Tierschutzverein ruft Katzenbesitzer und -besitzerinnen, deren Tiere noch nicht kastriert sind, zu der Teilnahme an der Aktion auf. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Bereits zum 17. Mal ruft der Tierschutzverein des Kreises Düren Katzenhalter und -halterinnen, deren Tiere noch nicht kastriert sind, zu einer Teilnahme an der Katzenkastrationskampagne unter dem Motto „Das Leben kann grausam sein, Kastration ist harmlos“ auf. Ziel ist es, den Katzennachwuchs so einzudämmen, dass keine Katzen mehr auf der Straße leben müssen oder im Tierheim landen.

An wen richtet sich die Kampagne?

Bis wann kann an der Aktion teilgenommen werden?

Was wird bei der Kampagne gemacht?

Die Tiere werden von teilnehmende Tierärzte und Tierärztinnen kastriert. Darüber hinaus bietet die Aktion den Katzenbesitzern- oder besitzerinnen weitere Vorteile. So werden die Katzen zusätzlich mit einem Mikrotransponder gechippt, erklärt Jürgen Plinz, der Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Kreis Düren . Katzenhalter und -halterinnen können ihre Tiere darüber hinaus kostenlos in dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes „Findefix“ registrieren. Für Katzenhalter mit geringem Einkommen bestehe die Möglichkeit der Unterstützung von der Tierschutzstiftung im Kreis Düren (Halter mit Wohnsitz im Südkreis) oder den Samt (Halter aus dem Altkreis Jülich ).

Warum ist eine solche Aktion notwendig?

Wer beteiligt sich an der Aktion?

Neben dem Kreis Düren sind an der Kampagne der Tierschutzverein für den Kreis Düren, der Verein Samt (Soziale Arbeit für Mensch und Tier), Katzen in Not Düren, die Tiernothilfe Niederzier und die Tierschutzstiftung im Kreis Düren beteiligt. Seit 2015 veranstalten sie gemeinsam die Aktion zweimal im Jahr. Auch etliche Tierärztinnen und Tierärzte im Kreis beteiligen sich an der Kampagne. Eine Liste ist unter www.katzenkastration-dueren.de einsehbar.