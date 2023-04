Fristen und Verfahren : So reagiert die Stadt Düren auf neuerliche Annakirmes-Absagen

Damit Stadt und Schausteller wieder frühzeitiger Planungssicherheit haben, soll das Bewerbungsverfahren zur Annakirmes vorgezogen und digitalisiert werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Seit die Dürener Politik erst im Februar über die Platzvergabe für die Ende Juli beginnende Annakirmes entscheidet, kommt es immer wieder zu Absagen. Jetzt will die Stadt reagieren.

Schon im vergangenen Jahr musste Annakirmes-Platzmeister Achim Greiff eine ganze Reihe von Absagen kompensieren. Und das könnte angesichts der Energiekosten und Personalprobleme auch in diesem Jahr wieder drohen. Ein Grund ist aber auch, dass die Politik viel später als in der Vergangenheit über die Zulassung entscheidet. Für einige Bewerber zu spät.

So erfuhr bekanntlich Achterbahn-Betreiber Willi Vorlop im vergangenen Jahr erst Mitte Februar aus der Zeitung, dass sein Alpen-Coaster ausgewählt wurde. Er wäre gern nach Düren gekommen, hatte jedoch zu diesem späten Zeitpunkt seine Tour längst anders geplant. Und auch dieses Mal kamen einige Verträge ohne Unterschrift zurück ins Rathaus.

Unter anderem werden die ausgewählten Überschlagfahrgeschäfte „The Beast“ und „Night Style“ nicht auf der Annakirmes stehen, bestätigt Greiff auf Nachfrage. Zwar wurde in beiden Fällen bereits Ersatz gefunden – „‚Avanger“ und „Beach-Jumper“, kündigt der Platzmeister an –, „insgesamt aber eine unbefriedigende Situation“, räumt er ein.

Weil zwei ursprünglich eingeplante Überschlagschaukeln abgesagt haben, hat Annakirmes-Platzmeister Achim Greiff den „Avanger" nachverpflichtet. Foto: MHA/Jörg Abels

Deshalb will die Stadt reagieren und die Bewerbungsmodalitäten schon für 2024 anpassen. Bislang mussten sich die Schausteller jeweils bis Ende Oktober schriftlich um einen Platz auf der Annakirmes des Folgejahres bewerben. Das reichte viele Jahre aus, damit die Politik Anfang/Mitte Dezember entscheiden und die Kirmesverwaltung die Verträge noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest als „Geschenk“ verschicken konnte.

Seit Greiff aber infolge der Vor-Corona-Klageflut gegen die Platzvergaben jede einzelne der bis zu 800 Bewerbungen nach einem Punktekatalog bewerten und jede Auswahl noch detaillierter als früher begründen muss, reicht die Zeit nicht mehr aus.

„Allein die Bewertung dauert rund zwei Wochen“, erklärt der Platzmeister. Dazu komme, dass Schaustellern bei unvollständig eingereichten Unterlagen auch noch zwei Wochen Frist eingeräumt werde, die fehlenden Papiere nachzureichen. Erst dann kann der Platzmeister einen Gestaltungsplan ausarbeiten, der zunächst verwaltungsintern und danach in einer Sitzung der Fraktionsvorsitzenden vorgestellt wird.

Über die Platzvergabe beschließen muss nach Auflösung des früher zuständigen Steuerausschusses mittlerweile der Haupt- und Finanzausschuss, dessen Sitzung am 7. Dezember angesichts der Vielzahl der Vorarbeiten aber erneut zu früh kam, und der im neuen Jahr erst wieder am 8. Februar tagte. Mit den beschriebenen Folgen.

Damit Stadt und Schausteller in Zukunft wieder früher Planungssicherheit haben, soll der Bewerbungsschluss nun vorgezogen werden. Auf Ende September, kündigt Greiff an. Das ganze Verfahren soll zudem digitalisiert werden. „Die Schausteller sollen menügesteuert durch das Verfahren geführt und an den entsprechenden Stellen aufgefordert werden, die benötigten Unterlagen wie Bilder und Grundrissskizzen, aber auch die Reisegewerbekarte hochzuladen“, erklärt er. Erst wenn alle benötigten Unterlagen vollständig sind, soll die Bewerbung abgeschickt werden können.

„Damit sparen wir im Idealfall zwei Monate, so dass die Politik wieder im Dezember entscheiden kann“, ist Achim Greiff überzeugt. Dass sich Schausteller trotz mehrfacher Telefonate und in Aussicht gestellter Zusage dann noch anders entscheiden, sollte damit der Vergangenheit angehören, hofft er, wohl wissend, dass auch dies nicht vor kurzfristigen Absagen schützt.

So geschehen beispielsweise im vergangenen Jahr, als ein Freifall-Turm- und ein Wilde-Maus-Betreiber der Stadt aufgrund angeblicher Personalengpässe noch kurz vor dem geplanten Aufbau einen Korb gaben. Aber selbst für diesen Fall wäre Achim Greiff in diesem Jahr gewappnet. „In den vergangenen Tagen haben mehrere Betreiber auch großer Fahrgeschäfte bei uns angerufen, um sich in Stellung zu bringen, sollten Kollegen abspringen“, berichtet er.