Die Geschichte unserer Nachbarn : In der Gastarbeiter-Hierarchie an der untersten Stelle

Meryem (links), Rabia und Nurullah Celik. Ihre Familie ist in Düren zu Hause. Foto: Marzena Vomberg

Kreis Düren Angehörige von 140 Nationen leben in Düren, in Jülich sind 117 Nationen vertreten. Wer sind diese Menschen? Und welches Schicksal führte sie in die Städte an der Rur? Diese Fragen wollen wir mit unserer Serie „Die Geschichte unserer Nachbarn im Kreis Düren“ beispielhaft klären. Heute: die Familie Celik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marzena Vomberg

„Nächstes Jahr sind wir hier weg – das war der Spruch meines Vaters über mehr als 20 Jahre“, erinnert sich Nurullah Celik aus Düren, „irgendwann hörte er auf, diesen Satz zu sagen“. Sein Vater Ali Celik ist 1940 im Nordosten der Republik Türkei an der Grenze zum Hochgebirge Kaukasus geboren. In frühester Kindheit starb seine Mutter, zum Vater hatte er kaum Kontakt. Das Lesen und Schreiben übte er beim türkischen Militär ein. Nach dem Wehrdienst hat auf ihn keiner gewartet, also bewarb er sich für eine Arbeit in Deutschland. Während des Anstehens für eine ärztliche Untersuchung im Istanbuler Arbeitsamt erzählte jemand vom schönen Arbeitsleben im „Gastarbeiter“-Land. Morgens werde erstmal Kaffee getrunken, die Maschine geprüft, auf ein paar Knöpfe gedrückt und der Rest laufe dann von alleine.

„Diese Geschichte erwähnt mein Vater immer noch gerne“, sagt sein Sohn und lächelt, „er wurde für den Bergbau im Aachener Revier angeworben und als er 1963 dort angekommen war, fand er weder den Kaffeeautomaten noch die Knöpfe. Er bekam eine Spitzhacke in die Hand gedrückt und, weil er so schmächtig war, musste er unter Tage auf dem Rücken liegend die Steinkohle kopfüber abklopfen.“ Ein Arbeitsunfall und ein Splitter im Auge machten ihn nach einigen Jahren für diese Arbeit unfähig. 1969 bewarb sich Ali Celik um eine Stelle bei den Ford-Werken in Düren und wurde sofort angenommen.

Vier Fragen an Nurullah Celik Was war das Schwierigste für ihren Vater am Anfang seines Lebens in Deutschland? Das war die Sprachbarriere, die in den 1960er Jahren eine Isolation von der Gesellschaft und große Hilflosigkeit im Alltag bedeutete. Was vermisste Ihr Vater am meisten? Er hatte panische Angst, irgendwann gegen seine kulturelle Tradition und seinen Glauben zu verstoßen. Als Moslem durfte er nur bestimmtes Fleisch essen, doch wie es in Deutsch heißt, wusste er nicht. Wie engagiert sich ihre Familie im gesellschaftlichen Leben? Ich war fast 30 Jahre im Dürener Integrationsrat tätig. Davon die letzten sechs Jahre als Vorsitzender. Außerdem habe ich als Dolmetscher in vielen Vereinen geholfen. In einigen war ich auch im Vorstand. Wie begegnen Sie Fremdenfeindlichkeit? Ich begegnete dieser mein Leben lang. Selbst meine Kinder haben mit diesem Gedankengut heute noch zu kämpfen. Zum Glück ist es sehr selten und zeigen Sie mir ein Land, wo man keine negativen Erfahrungen macht. Dabei wäre es so einfach. Wenn wir Moslems, Christen und Menschen hebräischen Glaubens einfach die Zehn Gebote beachten würden, hätten wir keine Probleme.

Im selben Jahr heiratete er in seinem Heimatland und ein Jahr später wurde sein ältester Sohn Nurullah in Düren geboren. In der Publikation „In Düren zu Hause – Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt“, die auf einem Pionier-Forschungsprojekt des Stadtmuseums Düren basiert und als Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung vor Kurzem erschienen ist, schildert dieser als Zeitzeuge unter anderem seine Erfahrungen als Schüler in der türkischen Vorbereitungsklasse.

Getreu der bis Ende 1990-er Jahre vorherrschenden Maxime, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist, sollte die Rückkehrfähigkeit der „Gastarbeiter“-Kinder erhalten bleiben. „Das war damals ganz im Sinne der türkischen Familien, für die ein dauerhaftes Leben in Deutschland keine Option war“, erklärt Nurullah Celik. „Ich hatte bis zur sechsten Klasse kaum Deutschunterricht und meine Kenntnisse in Mathematik endeten auf dem Level der zweiten Grundschulklasse, als ich mit 13 Jahren auf die Realschule kam.“ Den Abschluss der 10. Klasse habe er als einziger unter seinen 16 türkischen Klassenkameraden geschafft. „Schon als ich damals meine zehn deutschen Sätze gelernt habe, galt ich für meine Eltern als Dolmetscher bei alltäglichen Belangen“, erinnert er sich.

Die Sprachbarriere, mit der diese Menschen nach Deutschland kamen, blieb ihnen über viele Jahre erhalten. „Bis in die 1980er Jahre gab es keine Organisationen, die in puncto Integration eine Hilfestellung anboten“, sagt Nurullah Celik. „Die türkischen Gastarbeiter und ihre Familien lebten von der Aufnahmegesellschaft isoliert. In den Augen der Deutschen standen die Türken in der Gastarbeiter-Hierarchie auf der untersten Stelle. Meine Geschwister und ich haben als Kinder und Jugendliche die Italiener, Spanier und Griechen beneidet.“ Die Türken seien oft wie sein Vater einfache Menschen gewesen, die in ihrem Alltag außerhalb der Arbeitsstätte zunächst absolut orientierungslos waren. „Mein Vater hatte gar nichts, den Halt gaben ihm seine Religion und die Werte, die ihm vertraut waren. Daran hat er sich geklammert“.

Das erträumte Haus hat Ali Celik vom Ersparten irgendwann in Istanbul gebaut, doch für ein würdiges Leben in der Türkei gemeinsam mit den Kindern war es bereits zu spät. Sie sind erwachsen geworden und waren längst in Deutschland zu Hause. Die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft würde für Ali Celik den Verlust seiner eigenen Identität bedeuten und bleibt bis heute ein Tabu. Für sein Leben in Deutschland ist er aber immer dankbar gewesen. Sein Sohn Nurullah studierte Jura in Köln, bis er unweit des Staatsexamens seiner Liebe für die Automobilbranche nachgegeben hat und heute als deutscher Staatsbürger und selbstständiger Kfz-Händler ein erfülltes Leben genießt.