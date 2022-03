Zerstörungswut : Serie von Vandalismus zieht sich durch Düren

Düren Seit Tagen werden im Dürener Stadtgebiet mutwillig Glasscheiben an Autos zerschlagen. Es gibt einen Verdacht. Doch die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Bereits am Donnerstag wurden drei eingeschlagene Autoscheiben gemeldet, nämlich aus der Merzenicher Straße, Eberhard-Hoesch-Straße und Zülpicher Straße. Am Freitag kam eine Meldung aus dem Stadtteil Rölsdorf aus der Straße Am Schlagbaum hinzu. Von Freitag auf Samstag wurden dann weitere Pkw-Scheiben im Stadtgebiet zerstört und zwar in der Kölnstraße, am Friedrich-Ebert-Platz, in der Neuen Jülicher Straße und in Birkesdorf An der Kreisbahn.