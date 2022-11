Überregional aktiv : Seniorenbetrüger in Untersuchungshaft

Düren/Stolberg Ein junger Mann aus Düren soll immer wieder Senioren um Geld betrogen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen und der Kriminalpolizei Düren wurde er nun in Stolberg festgenommen.

Der Dürener war laut Polizei überregional aktiv. Er hatte sich unter anderem als Sohn einer Seniorin ausgegeben und diese so zu mehreren Überweisungen veranlasst. Aufgrund der hohen Schadenssumme, in einem Fall von über 70.000 Euro, wurden schließlich verschiedene Anlaufadressen des Tatverdächtigen durchsucht. Ermittelt worden war ursprünglich wegen Drogenhandels.

Der 25-Jährige wurde am 21. Oktober von Dürener Kriminalbeamten in Stolberg festgenommen, wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Düren am Montag bekanntgab. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch weiter an.