Rettungsaktion : Segelboot kentert auf dem Rursee

Der Segler (Bildmitte) wird eingepackt in eine wärmende Folie an Land gebracht. Foto: psm

Heimbach Ein Notruf alarmiert die Rettungskräfte der Dürener Feuerwehr: Auf dem Rursee zwischen Schwammenauel und Eschauel liegt ein Boot Kiel oben im Wasser. Zunächst sollen mehrere Personen vermisst sein.

In der Tat schwimmt ein Segelboot Kiel oben im Wasser, doch die Person, die das Ruder geführt hat, ist schnell geborgen. Weiter Personen waren nicht an Bord, heißt es bei der Feuerwehr Düren. Der Segler sei an Land „und zwar unverletzt“. Das sei das Wichtigste. Auf Fotos ist zu sehen, wie eine Person in wärmender Folie eingehüllt an Land gebracht wird. Auch das Boot sei mittlerweile stabilisiert.