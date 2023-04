Abgesagte Abi-Klausuren : Schulen im Kreis Düren ärgern sich über Kommunikation

Leere Prüfungsräume: Die für Mittwoch angesetzten Klausuren mussten verschoben werden. Foto: dpa/Silas Stein

Kreis Düren Wegen einer technischen Panne müssen die Abitur-Klausuren etwa in Bio, Chemie und Physik in NRW von Mittwoch auf Freitag verschoben werden. An den Schulen im Kreis Düren sorgt das für Unverständnis.

Mit einer in knalligem Rot unterlegten Eilmeldung auf der Internetseite macht das Stiftische Gymnasium auf die abgesagten Abi-Klausuren in allen naturwissenschaftlichen Grund- und Leistungskursen an allen Schulen in NRW aufmerksam. Die Serverprobleme beim Download der Abi-Klausuren haben am Dienstag die Kollegien beschäftigt und die Schüler nervös gemacht. Erst am späten Abend war klar: Am Mittwoch findet keine Klausur statt.

Über E-Mails, Gruppenchats und Webseiten wurden die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern im Kreis Düren über die Absage und die Verlegung auf Freitag informiert. Zumindest dieser Ablauf scheint weitestgehend gut geklappt zu haben, die Schüler heute sind digital gut vernetzt. „Bei uns standen heute keine Schüler vor der Tür und wollten ihre Klausuren schreiben“, sagt Dr. Claudia Fülling, die Leiterin des Gymnasiums am Wirteltor in Düren.

Per E-Mail, Chat und über die Internetseiten informierten die Schulen ihre Abiturienten über die Absage. Foto: MHA/Screenshot

Gar nicht zufrieden ist man an den Gymnasien und Gesamtschulen im Kreis Düren mit der Kommunikation des Ministeriums. Tenor: Die Informationen des Ministeriums kamen zu spärlich und zu spät und nicht zu den angekündigten Uhrzeiten.

Nachdem die Schülerinnen wegen der Pandemie schon viel zurückstecken und aushalten mussten, kommt eine technische Panne beim Abitur noch obendrauf. „Technische Pannen können passieren, aber der Umgang damit war höchst unerfreulich“, sagt auch Edith Körver, Leiterin des Gymnasiums Zitadelle in Jülich. Schul- und Oberstufenleitungen im Kreis Düren haben bis zu 13 Stunden ohne Pause in der Schule gesessen und wurden vom Ministerium bis zum Abend immer weiter hingehalten. Auch zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer haben ausgeharrt, weil es sich um Prüfungen handelt, bei denen die Lehrkräfte zwischen verschiedenen Klausuren auswählen müssen. Als die Entscheidung endlich fiel, galt es alle Schüler zu informieren. Und dabei war die mit der Pandemie einhergehende digitale Vernetzung von Schülern und Schule durchaus hilfreich.

An der unangenehmen Situation für die Abiturienten ändert das nichts. „Die Psyche der Schülerinnen und Schüler wurde am Dienstag nicht beachtet“, kritisiert Nicole Kall, kommissarische Leiterin der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Düren, die späte Entscheidung des Ministeriums. An ihrer Schule hat der Download allerdings funktioniert.

„Wir haben uns vor allem gewundert, dass es keinen Plan B gibt, wenn ein neues Verfahren zum ersten Mal angewandt wird“, sagt Claudia Fülling angesichts der 80.000 Schülerinnen und Schüler, die in NRW von diesem Verfahren abhängen.

Für den Freitag, der eigentlich prüfungsfrei gewesen wäre, müssen die Schulen sich nun neu organisieren, etwa durch Aufsichten fällt Mehrarbeit an. „Auch viele Schülerinnen und Schüler hatten eigentlich andere Pläne“, sagt Körver. Am Freitag endet mit dem Zuckerfest die Fastenzeit Ramadan, bei dem muslimische Familien durchaus auch Verwandtenbesuche in anderen Städten oder etwa in der Türkei geplant haben. „Wir haben zahlreiche Beurlaubungsanträge für diesen Tag“, ordnet Nicole Kall ein. Auch Schüler der abgesagten Klausuren seien betroffen, an der HBG ist es aber nur eine handvoll.