Nach dem Großeinsatz wegen Mottenkugeln : Schulbetrieb läuft, Kriseninterventionsteam ist im Einsatz

Aus Sicherheitsgründen waren zahlreiche Rettungsteams in Mariaweiler im Einsatz. Foto: Feuerwehr Düren

Update Düren Ein Schüler tritt auf eine Mottenkugel und löst damit einen Großeinsatz aus. Warum die Mottenkugel in einem Rucksack waren, bleibt unklar. Die Aufarbeitung des Schocks läuft.

Nach dem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz an der Anne-Frank-Gesamtschule in Mariaweiler am Montag ist mittlerweile bekannt, wie die Mottenkugeln in die Schule gelangt waren: Nach Angaben der Polizei hatte ein minderjähriger Schüler die Kugeln in seinem Schulrucksack mitgeführt. Warum, bleibt allerdings weiter offen. An der Schule geht man derzeit nicht von böser Absicht aus.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war eine der Kugeln auf den Fußboden der Schulklasse gelangt und unabsichtlich von einem anderen Schüler zertreten worden. So gelangte der Wirkstoff Naphthalin in die Luft und verursachte bei zwölf minderjährigen Schülern im Alter von neun bis dreizehn Jahren, sowie bei vier Lehrkräften Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Übelkeit. Alle Verletzten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weder Feuerwehr noch Polizei lagen am Dienstagmorgen aktuelle Informationen zum gesundheitlichen Zustand der Betroffenen vor.

Die Schule konnte schon am Montagnachmittag wieder ihren Betrieb aufnehmen, nur die betroffene Klasse musste am Mittwoch wegen der Reinigungsarbeiten im Raum noch zu Hause bleiben, wie Schulleiter Kurt Vogels erklärt. Die Stimmung sei am Montag zwar nicht panisch gewesen, gleichwohl würden der Vorfall an der Schule nun aufgearbeitet. Vogels selbst war am Montag betroffen und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, konnte das Krankenhaus aber schnell wieder verlassen. Am Mittwochmorgen informierte er die Schule per Durchsage über den aktuellen Stand. Am Morgen tagte dann auch das Kriseninterventionsteam, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wir werden die Ereignisse thematisieren, unser Beraterteam steht allen, die Bedarf haben, für ein Gespräch zur Verfügung“, erklärt Vogels.

Aufgrund der Einsatzmeldung wurden umfangreiche Rettungsmittel zur Schule alarmiert. Foto: Feuerwehr Düren

Schon am Montag hat er auf der Website der Schule informiert: „Wir sind sehr bestürzt über das Geschehene und darüber, was Ihren Kindern und damit auch Ihnen widerfahren ist“ und zugesichert: „Wir werden alles tun, damit Ihre Kinder nach diesem Vorfall Unterstützung finden.“

Rückblick auf den Einsatz

Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst waren am Montag gegen 13 Uhr mit einem Großaufgebot zur Anne-Frank-Gesamtschule in Mariaweiler ausgerückt. Zuvor hatten Lehrer die Schule bereits geräumt. Da mehrere Kinder und Lehrer über Augenreizungen und Übelkeit klagten.

Alle Beteiligten erlebten buchstäblich ein Auf und Ab der Gefühle. Aufgrund des Alarmstichwortes ging die Feuerwehr zunächst von einem eher kleineren Einsatzgeschehen aus, wie Wehrchef Patric Ramacher gegenüber der Redaktion erklärte. Vor Ort änderte sich das nach den ersten Erläuterungen der Betroffenen dann, und es entstand ein „hochdynamisches Szenario“, das zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan rief.

Die Feuerwehr sicherte zunächst den vermeintlichen Gefahrstoff. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht in Reinform vorlag, sondern in Form von Mottenkugeln. Diese seien in der eigentlichen Verwendung und im richtigen Umgang eigentlich ungefährlich, erklärte die Feuerwehr.

Der Rettungsdienst aus dem Kreis Düren wurde zusätzlich von Kräften aus dem Rhein-Erft-Kreis unterstützt. Etwa dreieinhalb Stunden dauerte der Einsatz, an dem rund 50 Kräfte beteiligt waren.

(vpu/smb)