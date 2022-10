Prävention im Marien-Hospital : Schüttelpuppe soll helfen, kleine Kinder zu schützen

Düren Ein schreiender Säugling ist belastend. Manchmal verlieren Eltern die Kontrolle und schütteln ihr Baby. Das kann tödlich enden oder schlimme gesundheitliche Folgen haben. In Düren hilft nun eine Spezialpuppe bei der Prävention.

Lucia Goffin, Sozialpädagogin am Birkesdorfer St.-Marien-Hospital, demonstriert, was passiert, wenn Eltern in solchen Momenten die Kontrolle verlieren: Sie schüttelt die Babypuppe in ihrem Arm. Nur zwei, drei Sekunden, gar nicht mal mit brutaler Gewalt. Ein echtes Baby wäre dann vielleicht schon tot. In jedem Fall würde es massive gesundheitliche Schäden davontragen. Die meisten Kinder, die überleben, erblinden, haben Konzentrationsprobleme oder tragen körperliche oder geistige Behinderungen davon. Laut der Berliner Charité werden nur zehn bis 20 Prozent der Kinder, die das Schütteln überleben, wieder vollständig gesund.