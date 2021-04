Kostenpflichtiger Inhalt: Kein Hinweis auf die Täter : Schüsse auf Wohnhaus in Düren

Auf ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Aachener Straße/Rurstraße ist am Dienstagmorgen geschossen worden. Zu sehen sind gleich mehrere Einschusslöcher. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Am frühen Dienstagmorgen sind auf der Aachener Straße in Düren mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Rurstraße abgegeben worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Mittag auf Anfrage.