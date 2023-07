8000 Schülerinnen und Schüler betroffen : Schülertickets werden Deutschlandtickets

Schülerinnen und Schüler im Kreis Düren könnten demnächst ein solches Deutschlandticket in der Hand halten (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Düren Im Kreis Düren werden zum 1. August die meisten School&Fun-Tickets und Schülerjahreskarten für das Schuljahr 2023/2024 auf das Deutschlandticket umgestellt.

Von der geplanten Umstellung profitieren rund 8000 Schülerinnen und Schüler. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler können das Deutschlandticket an den Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn auf die Chipkarte laden. Im gesamten AVV stehen 72 Automaten zur Verfügung, im Kreis Düren stehen die Automaten auch an den Haltepunkten der Rurtalbahn zwischen Linnich und Heimbach. Lediglich an den vier Haltepunkten der Eifel-Bördebahn stehen keine Automaten.