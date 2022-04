Vandalismus : Schon wieder wird ein Friedhof im Kreis Düren verwüstet

Vandalismus an 60 Gräbern : Dritte Friedhofs-Verwüstung innerhalb einer Woche Erneut haben Unbekannte einen Friedhof in der Region verwüstet. In Dürener wurden rund 60 Gräber beschädigt, Vasen und Lampen gestohlen. Es war bereits der dritte derartige Vorfall innerhalb einer Woche.