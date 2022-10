Kommentar zu Dürener Parkgebühren : Schlag ins Gesicht des Einzelhandels

Die Zahl günstiger, citynaher Parkplätze nimmt ab - auch an der Schützenstraße, wo im Zuge der Umgestaltung des Parkplatzes in einen Park nur ein Teil der bislang vorhandenen Stellplätze auf der Fahrbahn kompensiert werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Meinung Düren Aufgrund einer Änderung im Umsatzsteuerrecht steigen auch in Düren die Parkgebühren. Eine Formulierung in der Beschlussvorlage der Verwaltung aber lässt aufhorchen.

Dieser Satz dürfte die Einzelhändler in Düren aufhorchen lassen, denn er stammt nicht von einem ideologisch gefärbten Politiker, sondern von der eigentlich zur Neutralität verpflichteten Stadtverwaltung. In der Vorlage zu den neuen Parkgebühren heißt es in bestem grünem Sprachjargon, dass neben der umsatzsteuerbedingten Anpassung der Tarife auch in den Fokus genommen wurde, „dass der Fahrzeugverkehr in der Innenstadt reduziert werden soll“.