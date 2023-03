Elf-Etagen-Wohnblock in Düren : Schimmelimmobilie steht für 5 Millionen Euro zum Verkauf

Düren Das Haus Nummer 5 am Miesheimer Weg in Düren steht seit dem Jahreswechsel zum Verkauf. Einem Interessenten war das heruntergekommene Gebäude für rund fünf Millionen Euro angeboten worden.

Die Immobilie am Miesheimer Weg in Düren, in der sich – neben vielen anderen Mängeln am Bau – massiv Schimmel ausgebreitet hat, steht offenbar zum Verkauf. Wie ein Leser unserer Zeitung im Nachgang zur Berichterstattung über die katastrophalen Bedingungen in dem Wohnblock berichtete, wurde ihm dieser von einem Erfurter Immobilienmakler zum Kauf angeboten. Der Mann besitzt bereits mehrere Immobilien außerhalb des Kreises Düren. Der Kaufpreis für den Miesheimer Weg Nr. 5 soll bei rund fünf Millionen Euro liegen. Das ihm zugesandte Portfolio sei wenig aussagekräftig gewesen. Und davon, dass der Bau kernsaniert werden müsse, sei darin keine Rede gewesen. Der Wohnblock steht wohl bereits seit Jahresende 2022 zum Verkauf.